Erstes Konzert nach dem Lockdown : Brass trifft Beat in Hochdahl

Erkrath Der CVJM-Posaunenchor und seine Jungbläser haben mir ihrem musikalischen Experiment den Nerv des Publikums getroffen – und auch selbst viel Vergnügen daran gehabt.

Auch Jan Andrees, Chorleiter und Dirigent des Konzerts, war zufrieden mit der guten Zusammenarbeit von Profi-Musikern sowie den erfahrenen und den jungen Bläsern. Ein Big-Band-Charakter wurde erzeugt, indem die Rhythmusgruppe der Profis in der Mitte zwischen den Bläsern saß. Es waren am Schlagzeug Philipp Reimann, am Saxophon Jonas Winter und am E-Bass Paul Wunder. So konnten die vorgeschriebenen Abstände besser ausgeglichen werden.