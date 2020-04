Kontrolle des Kontaktverbots : Stadt: Wenige Unbelehrbare in Erkrath

Erkrath (hup) Immer wieder gibt es Hinweise von Bürgern auf Verstöße gegen das Kontaktverbot sowie auf Vandalismus im Stadtgebiet. Zuletzt hatte sich Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding über mit Graffiti beschmierte Bänke und Müll am oberen Hausmannsweg empört.

Geht das Ordnungsamt auch an entlegeneren Plätzen wie am oberen Hausmannsweg auf die Pirsch? Unsere Ordnungskräfte sind selbstverständlich auch in diesem Bereich aktiv. Die aktuelle Lage erfordert allerdings ebenfalls eine starke Präsenz in hoch frequentierten Bereichen wie Einkaufsstraßen, Märkten, Parks. Daher wird eine ausgewogene Mischung aus gezielten und breit angelegten Einsätzen vollzogen.