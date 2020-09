Wegen Ausgleichsmandaten : Der neue Erkrather Rat hat 48 Sitze

Im modernen Anbau des historischen Rathaus an der Bahnstraße in Alt-Erkrath tagen die Ausschüsse, der – demnächst deutlich größere Stadtrat – entscheidet in der Stadthalle. Foto: Hüskes, Achim (achu)

“, sagte Ehlert auf die Frage, ob er persönliche Konsequenzen aus dieser Schlappe ziehen werde. Die Sitzzahl wurde von 40 auf 48 aufgestockt. Großer Verlierer der Wahl ist die SPD. Ihr Fraktionschef Detlef Ehlert hat nach über 30 Jahren erstmals in seinem Wahlkreis verloren. Die AfD konnte besonders in den Bezirken Stadtweiher und Trills-Ost punkten.

Das dahinter stehende fünfköpfige Redaktionsteam mit Vertretern aus lokalen Internetforen wie dem „Forum Erkrath“ zeigte sich nach der Wahl hochzufrieden mit den Nutzerzahlen: Zwischen 21. August und 13. September habe die Seite insgesamt 4772 Besucher gehabt, am ersten Tag waren es bereits 700 und am Wahlwochenende noch einmal an die 500.

Die CDU konnte sich in 18 von 20 Wahlbezirken das Direktmandat sichern. Der Wahlbezirk 0100 ging an Peter Knitsch von den Grünen und der Wahlbezirk 0170 an Bernhard Osterwind von der BmU. Die übrigen Parteien ziehen ausschließlich über die Ausgleichsmandate mit Kandidaten ihrer Reservelisten in den Rat ein. Wie die Stadtverwaltung meldet, kam es am Sonntag „für einen kurzen Zeitraum“ zur Ausgabe falscher Wahlzettel im Wahlbezirk Kattendahl. Diese Zettel seien ungültig, der Sachverhalt werde am 15. September dem Wahlausschuss vorgelegt.Bürgermeister Christoph Schultz, der mit 61,25 Prozent in seinem Amt bestätigt wurde, und die Grünen, die um gut sechs Prozent zugelegt haben, sind die Gewinner des Wahlabends. Klarer Verlierer ist die SPD, die deutlich unter 20 Prozent rutschte und von den Grünen überholt wurde – und dementsprechend betrübt ist, wie Fraktionschef Detlef Ehlert gestern aus Anfrage berichtete. Für ihn war der Wahlabend auch ein ganz persönlicher Erdrutsch, denn zum ersten Mal seit seinem Antritt im Stadtrat im Jahr 1988 hat er in seinem Wahlkreis verloren. „Das macht mit sehr zu schaffen. Ich muss überlegen, was ich jetzt damit mache“, sagte Ehlert auf die Frage, ob er persönliche Konsequenzen aus dieser Schlappe ziehen werde.