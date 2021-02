Kommunalpolitik in Erkrath : Wie laut ist die neue Feuerwache ?

ERKRATH Der neue Bauausschuss des Rat beschäftigt sich mit dem Projekt. Projektleiter Ulrich Werner sieht in der neuen Ausrichtung des Gebäudes einen effektiven Lärmschutz. Zurzeit bleibt das Projekt im Kostenrahmen.

Projektleiter Ulrich Werner erklärte bei seiner Präsentation, dass alle Lärmschutz-Vorgaben eingehalten werden sollen. Im vergangenen Jahr hatte es einen Planer-Wechsel von „Stark Architekten“ zu „bhp“ gegeben, was dem Projekt einen Schub gegeben habe. Der neue Entwurf sieht einen T-förmigen Grundriss vor, der parallel zur Bergischen Allee ausgerichtet ist. Die Zufahrt erfolgt über die Kreuzung am südöstlichen Ende des Plangebiets. Besucher parken direkt hinter der Einfahrt. Einsatzkräfte fahren zu den Stellplätzen der hauptamtlichen Wache oder der Freiwilligen Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehrleute gelangen vom Parkplatz direkt in ihr Gebäude, wo sie sich umziehen können und in die Fahrzeughalle kommen. Im „T-Balken“ sind Büros der hauptamtlichen Feuerwehr sowie der Stabsstellen untergebracht.