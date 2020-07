Hingucker am Abendhimmel : Komet „Neowise“ sorgt für Entzücken

Max Mucha, Physikstudent und zweiter Vorsitzender des Vereins Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl, erklärt das Sonnensystem. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath „C/2020 F3“ ist der korrekte Name von „Neowise“, der zurzeit ein echter Hingucker am Nachthimmel ist. Er lässt sich mit bloßem Auge beobachten. Am 23. Juli wird er seine größte Erdannäherung erreichen.

Von Thomas Peter

Die aktuelle Attraktion am Nachthimmel heißt C/2020 F3 aka „Neowise“, ist ein Komet – und lässt sich mit bloßem Auge beobachten. Hobby-Astronomen wetteifern um die besten Fotos, die sie in sozialen Medien veröffentlichen.

Allzu oft kommt es nicht vor, dass die spektakulär anzusehenden Schweifsterne von der Erde aus zu sehen sind. Da wäre der „Halleysche Komet“, der 1986 für Aufsehen sorgte, oder „Hale-Bopp“ anno 1997. Seitdem gab es lange nichts.

Kometen sind Relikte aus der Entstehungszeit des Sonnensystems vor über vier Milliarden Jahren, erkläutert erklärt Max Mucha, Physistudent und zweiter Vorsitzender des Vereins Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl (snh). Sie bestehen aus Gestein und Wassereis, sind nur wenige Kilometer groß und bewegen sich auf stark elliptischen Bahnen um die Sonne. Kommen sie ihr nahe, verdampft das Eis und reißt Staubpartikel mit sich, was aus der Entfernung wie eine runde, milchige Wolke aussieht. Der Sonnenwind drückt die Partikel nach außen und der typische Schweif entsteht, der viele Millionen Kilometer lang sein kann.

Es gibt also Gesprächsstoff für Weltraum-Fans, zuletzt hatte Riesenstern „Beteigeuze“ für Aufregung gesorgt hatte. „Das war deswegen spannend, weil er jederzeit hätte explodieren können. Eine solche Supernova hat seit Jahrhunderten kein Mensch mehr gesehen“, erklärt Max Mucha. Der Komet dagegen ist „unstrittig“. „Er ist halt schön anzusehen und kommt nicht alle Tage vor“, sagt snh-Chefin Katy Fortak, ebenfalls Physikerin. Tatsächlich haben Forscher errechnet, dass Neowise etwa 6800 Jahre für eine Sonnenumrundung braucht. Zum Vergleich: Der Halleysche Komet schaut alle 75 Jahre mal vorbei. Das liegt an der stark elliptischen Bahn von Neowise, die um 129 Grad gegenüber der Ekliptik (Ebene der Planeten) geneigt ist.

„Deswegen wurde der Komet auch erst Ende März 2020 entdeckt“, sagt Katy Fortak. Aufgespürt hat ihn ein Weltraumteleskop namens „Wise“, das seit 2009 die Erde umkreist und heute nur noch nach erdnahen Objekten suchen kann, nachdem ihm vor Jahren das Kühlmittel ausgegangen ist.

„Es gibt nicht nur Hubble, sondern mehrere Teleskope im All, die aber nicht so bekannt sind, weil sie mit nicht-sichtbarer Strahlung arbeiten“, erklärt Max Mucha. Aufgrund der Messdaten schätzen die Forscher, dass „Neowise“ etwa zehn Kilometer groß ist und am 23. Juli seine größte Erdannäherung erreichen wird.

Um ihn zu beobachten, reicht nach Sonnenuntergang der Blick gen Norden. Hilfreich ist es, aus der hellen Stadt rauszugehen und einen erhöhten Punkt zu finden, der freie Sicht nach Norden bietet. Gut geeignet sei zum Beispiel das Feld vor der Sternwarte in Hochdahl. „Nehmen Sie ein Fernglas und eine Kamera mit Stativ mit, und dann einfach draufhalten!“.