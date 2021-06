Klimaschutz in Erkrath : Award für Erkraths Umgang mit Energie

Erkrath Die Stadt hat beim „European Energy Award“ die Eingangsstufe erreicht. Damit wurden Photovoltaik, begrünte Dächer und das Monitoring des Energieeinsatzes anerkannt. Beim nächsten Audit will Bürgermeister Christoph Schultz Gold.

Unter dem Dach des „Euopean Energy Award“ sind 1500 Kommunen in 16 europäischen Ländern zusammengeschlossen. Die Organisatoren sagen, sie seien das einzige europäische Qualitäts-Management-System und Zertifizierungsinstrument für ganzheitlichen Klimaschutz auf kommunaler Ebene. Erfolgreich umgesetzte Projekte in sechs Bereichen wie Strategie, Raumordnung und kommunaler Entwicklungsplanung, die energetische Pflege der kommunalen Immobilien und Anlagen, Energiegewinnung und Energieversorgung, oder Mobilität werden in 78 Detailfragen durch einen externen Prüfer bewertet.

Ludwig-Jahn-Platz in Kempen : 843 Unterschriften für den Erhalt an den Bürgermeister überreicht

Der schaut alle vier Jahre genau hin. In diesem Jahr gab es die Einstiegsstufe der Anerkennung: Erkrath ist vom EEA-Partner zum EEA-Partner mit Auszeichnung aufgestiegen. Das bedeutet: Die Stadt hat mehr als die Hälfte der erreichbaren Punkte bekommen. Nach Angaben der Stadt gab es die Auszeichnung für „die nachweisbaren und vorbildlichen Leistungen in der kommunalen Energie- und Klimaschutzpolitik“. Das Programm soll in Erkrath bis 2025 weiterhin umgesetzt werden. Die Stadtspitze will die EEA-Auszeichnung in Gold erreichen und dafür wichtige Schritte hin zu Energieeffizienz und CO2-Einsparungen tun.