Aufführung in Erkrath begeistert Publikum : Klatschmärsche für Komödie

Erkrath Das Stück „Weihnachten im Stau“ bot köstliches Boulevard-Theater.

Worum ging es in dem Stück und wie waren die Schauspieler? Man stelle sich vor, dass man seine Lieben, die nicht in unmittelbarer Nähe wohnen, zu Heiligabend besuchen will. Aber was passiert, wenn man auf der A2, kurz hinter Lehrte in eine Vollsperrung gerät, aus der es kein Entkommen gibt? Anfänglich trommelt man noch leise, in sich gekehrt, summend, Weihnachtslieder auf das Lenkrad, in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. In dieser Komödie machen die beteiligten sechs Schauspielerinnen und Schauspieler in 18 verschiedenen Rollen das Beste aus der Situation und besinnen sich auf das Wesentliche des Weihnachts­festes: Nächstenliebe, wissend dass man den Heiligabend wohl oder übel im Stau verbringen wird. Die Komödie begeisterte das Publikum, forderte einen Szenenapplaus nach dem anderen und produzierte sehr viele Lacher. Heute war alles stimmig. Die Halle war voll, die Schauspieler gut aufgelegt und das Stück unterhielt. Was will der Zuschauer mehr.