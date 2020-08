Kita Karlstraße : Neue Erkrather Kita wird klimaneutral

Erkrath Einen Zwangsstopp beim Bau der Kita Karlstraße nutzten Verwaltung und Architekten, um die Pläne noch einmal zu überarbeiten. Die neue Kita soll mit Solaranlagen und Erdwärme klimaneutral betreiben werden.

Eigentlich sollte der Bau der Kita an der Karlstraße längst in vollem Gange sein. Doch Probleme mit der Arbeitsstättenverordnung brachten den Zeitrahmen ins Stocken. Eine Auszeit, die die Planer nicht ungenutzt verstreichen ließen. Die Pläne für die neu Einrichtung, die im Kindergartenjahr 2022/2023 an den Start gehen soll, wurden noch einmal überarbeitet. Die neue Kita an der Karlstraße, die rund 70 Kindern in vier Gruppen Platz bietet, soll klimaneutral betrieben werden. Solaranlagen und Erdwärme liefern die Energie.