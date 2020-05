Erkrath : Neubau Kita Karlstraße verzögert sich

So soll die Kita Karlstraße in Alt-Erkrath nach den Plänen des Düsseldorfer Architektenbüros MRR aussehen. Foto: MRR Architekten

Baurechtlich ist laut Verwaltung alles in Ordnung, aber es gibt Abstimmungsschwierigkeiten mit der Unfallkasse, die Teile des Architekten-Entwurfs bemängelt. Es gilt nun, eine schnelle Lösung zu finden, die nicht zu hohe Mehrkosten verursacht.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits im Sommer beginnen, nun geht die Stadtverwaltung von einer Bauzeit vom dritten Quartal 2020 bis zum dritten Quartal 2021 aus.„Baurechtlich ist alles in Ordnung, aber wir haben ein Problem mit der Arbeitsstättenverordnung“, erklärte Daniela Winter, Fachbereichsleiterin Immobilienmanagement Neubauprojekte, im Jugendhilfeausschuss.

Kita Sandheide Grand City hat der Stadt Grundstücksflächen im Bereich Sandheider Straße 52 zum Bau einer Kita angeboten. Nach Prüfung der rechtlichen Situation komme dort nur ein Erbbauvertrag infrage, informiert die Stadt. Grand City sei darüber in interner Abstimmung.

Kita Hüttenstraße Der Betrieb soll am 1. August dieses Jahres starten.

Die schräge Topografie sollte sich im Inneren des zweigeschossigen Quaderbaus wiederfinden, in Form eines ansteigenden Fußbodens im Erdgeschoss. Baurechtliche Normen seien dabei beachtet worden. So sollte die Steigung maximal sechs Prozent betragen, um rollstuhlgeeignet zu sein und das Haus als „barrierefrei“ gelten kann. Die Unfallkasse habe nun erklärt, im Falle eines Unfalls nicht zahlen zu wollen, wenn der Entwurf so umgesetzt werde.