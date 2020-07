Erkrath : Kita Hüttenstraße öffnet im August

Erkrath Der Neubau ist abgeschlossen, die Schlüssel wurden an die Awo Kreis Mettmann als Betreiberin übergeben. Die von der Firma Timocom finanzierte, zweigeschossige Kita hat Platz für 75 Kinder und soll moderne Standards erfüllen.

Die Stadt hat eingeschlagen und am 1. August soll die neue Kita nun laut Stadt und der Betreiberin, der Arbeiterwohlfahrt Kreis Mettmann, unter dem Namen „Timo‘s Fuchsloch“ an den Start gehen. Die Einrichtung hat Platz für bis 75 Kinder. Leiterin Heike Henrichs freut sich jetzt schon darauf, mit ihrem Team loszulegen. Sie sucht derzeit noch pädagogische Fachkräfte zur Unterstützung Interessierte melden sich unter Telefon 02104 9707-74 oder per Mail an daniela.podda@awo-kreis-mettmann.de.

Im Innenbereich wurden jetzt letzte Kosmetikarbeiten an den Wänden und Schreinerarbeiten an Handläufen und Türen abgeschlossen. Ein separater Küchenbereich sowie eigene Waschräume je Gruppe bieten kindgerechte Möglichkeiten zum regelmäßigen Händewaschen – beste Voraussetzungen also zur Einhaltung der hygienischen Standards in Zeiten von Corona.Bürgermeister Christoph Schultz lobte die schnelle Umsetzung, beginnend mit der gemeinsamen Suche nach einem geeigneten Grundstück über die Grundsteinlegung im vergangenen Jahr bis hin zur Fertigstellung. Mit dem neuen Kita-Standort in der Hüttenstraße werde künftig auch der Bedarf an wohnortnahen Betreuungsplätzen in Alt-Hochdahl gedeckt.