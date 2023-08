Brauchtum in Erkrath Lema II. und Raya I. neues Kinderprinzenpaar

Lema ist nach 2022/23 schon zum zweiten Mal Kinderprinz. „Weil es mir so viel Spaß gemacht hat, dachte ich mir, ich häng noch ein Jahr dran“, verkündete der 13-Jährige. Wahr ist aber auch, dass Jungen für dieses Amt schwerer zu finden sind als Mädchen, wie die Betreuerinnen Marion Güde und Jennifer Wolffram verraten. Bei den Hoppedötzen möchten schließlich einige der Mädels mal Prinzessin werden. So wie Raya, die sich diesen Traum in diesem Jahr erfüllen kann. Die Zwölfjährige tanzt schon seit sechs Jahren bei den Hoppedötzen und folgt auf Hannah I. aus Mettmann, die ebenso wie Lema zweimal in Folge Prinzessin war. Ein bisschen verschachtelt alles, aber leicht zu erklären: Hannah I. wurde Prinzessin in Erkrath, da es so etwas in Mettmann nicht gab. Im zweiten Jahr suchte sie unter ihren Klassenkameraden am Heine-Gymnasium einen neuen Prinzen. „Da hab hab ich halt ‚ja‘ gesagt“, so Lema. Der neue Adjutant Leon und die neue Hofdame Leona stehen schon jetzt als Prinzenpaar der übernächsten Session fest. Das haben die Eltern so „ausgehandelt“, weil Leon und Leona noch jung sind (10), aber Lema und Raya bald zu alt gewesen wären.