Wieder ein Millionen-Schaden für die Stadt : Kindergarten in Erkrath brennt völlig aus

Betreuung Nach dem verheerenden Brand in der Kita „Lummerland“ muss die Betreuung für die Mehrzahl der 83 Kinder in der kommenden Woche ausfallen, informierte die Stadt am Sonntag.

Kurzfristig konnte ein Notfalldienst eingerichtet werden. So werden die bereits für die Notdienstgruppe angemeldeten Kinder ab Montag, 29. Juli, ab 8 Uhr in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Trills betreut. Zusätzlich wird es ab Dienstag, 30. Juli, bis einschließlich Freitag, 2. August, in der städtischen Kindertagesstätte Kattendahl eine Notbelegung für bis zu 15 Kinder geben.

Betroffene Eltern, die ihr Kind in dieser Zeit nicht privat betreuen können, melden dieses per Mail an fz-kempen@awo-kreis-mettmann.de für den Notfalldienst an. Die Betreuung ist nur nach vorheriger Bestätigung der Kita Leitung möglich.