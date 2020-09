Land und Förderverein spendieren neuen Transporter : Kinderfeuerwehr Erkrath: Mehr Bewerber als Plätze

Tina Schlebusch vor dem neuen, kindertauglichen Transporter. Mit einem Betrag in fünfstelliger Höhe hat sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath an den Anschaffungskosten beteiligt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Sie ist für die nächsten Jahre eigentlich schon ausgebucht, berichtet Leiterin Martina Schlebusch. Land und Förderverein haben jetzt einen Transporter spendiert.

Die Liste sei allerdings auch deswegen lang, weil es in der Feuerwache Schimmelbuschstraße nur einen sehr begrenzten Platz gebe. Mehr als 16 Kinder könnten dort nicht unterwegs sein. Denn erstens sind Ehrenamtliche, die solche Aufgaben übernehmen und die Vorbereitung für die Treffen leisten können, rar. Und zweitens entdeckten und erlebten die Kinder die Wache bei laufendem Betrieb und müssten daher intensiv betreut, beschäftigt, beobachtet und zusammengehalten werden, damit sie selbst in Sicherheit sind und die Fahrzeuge allzeit ungehindert ausrücken können, berichtet Martina Schlebusch.

Idee Bei den Treffen der Kinderfeuerwehr, die vor Ausbruch der Pandemie alle zwei Wochen mittwochs in der Feuer- und Rettungswache an der Schimmelbuschstraße stattfanden, sollen bei Spiel und Spaß der Bezug zum und die Begeisterung für das Thema Feuerwehr geweckt werden.

Es wird also noch eine Weile dauern, bis der neue Transporter, den das Land NRW (80 Prozent) und der Förderverein auch für die Jugendarbeit der Feuerwehr spendiert haben, zum ersten Mal mit Kindersitzen auf Tour geht. In dem Fahrzeug, das im Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr steht, gibt es neun Plätze, die mit solchen Sitzen ausgestattet werden können.

So soll eine Bindung zur Feuerwehr aufgebaut und der Weg in die Nachfolge-Abteilung Jugendfeuerwehr gebahnt werden. Leiterin Martina Schlebusch, die in Trills geboren und aufgewachsen ist, trat übrigens mit 20 Jahren gemeinsam mit einer Freundin in die Freiwillige Feuerwehr ein. „Das war damals bei uns gang und gäbe: Man ging entweder in den Schützenverein oder zur Feuerwehr“, erzählt die Unterbrandmeisterin.