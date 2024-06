Erstes Kinder- und Jugendfest in Erkrath Hochdahl Das wird eine Seifenblase, die hält

Laura Frauenrath bildet gemeinsam mit Peter Stütz den Vorstand der Werbegemeinschaft Hochdahler Markt. Am Samstag kam sie aus dem Strahlen nicht mehr heraus. So großartig war die Resonanz auf die Premiere des von ihr organisierten „Kinder- und Jugendfestes“ im Zentrum Hochdahls. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern kommen“, zog sie eine erste Bilanz und fügte hinzu: „Das wiederholen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr.“