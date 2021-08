Kinder in Erkrath : Neue Holz-Boxen für die Spielplätze in Unterfeldhaus

Freien sich über die neuen Spielplatzboxen: Irina Meier von der Kreissparkasse und Horst Feldmann von Unterfeldhaus Aktiv. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Auch gute Idee können in die Jahre kommen. So war das mit den Spielzeug-Boden auf den Spielplätzen in Erkrath Unterfeldhaus. Sie wurden jetzt gegen neue Boxen aus Holz ausgetauscht.

Das Werk ist vollbracht. Auf fünf Spielplätzen in Unterfeldhaus sind die Boxen für Sandspielzeug erneuert worden. Im Sommer 2014 hatte der Bürgerverein Unterfeldhaus-Aktiv auf dem städtischen Spielplatz an der Neuenhausstraße die erste Box für die Aufbewahrung von Sandspielzeug eingerichtet. Die Idee, auf diese Weise Kindern und Eltern das Spielplatz-Dasein zu erleichtern, hatte Vereinsmitglied Horst Feldmann.

Obwohl seine eigenen Kinder dem Sandkastenspiel entwachsen waren, konnte Feldmann sich noch gut an das Hin- und Her mit Eimerchen, Sieb und Schaufel erinnern. Seine Idee kam bei den jungen Familien im Umkreis so gut an, dass der Bürgerverein nach und nach auch andere Spielplätze im Stadtteil mit Boxen versorgte. Mit dem notwendigen Spielzeug füllten sie sich beinahe wie von selbst. Nicht nur mit vergessenen Spielzeug-Teilen. Viele Familien spendeten gern, was ihre älter werdenden Kinder nicht mehr nutzten.

Die Boxen wurden gut genutzt - im Laufe der Jahre aber auch beschädigt. Sie mussten repariert und auch ersetzt werden. Aufsicht und Pflege hielten das Boxenteam des Bürgervereins im Einsatz. „Nachdem der Zahn der Zeit - und gelegentlich leider auch Vandalismus - den eigentlich widerstandsfähigen Plastikboxen immer mehr zusetzte, fassten wir den Beschluss, sie komplett durch noch stabilere Exemplare aus wetterfestem Holz zu ersetzen“, erklärte Pressesprecherin Heide Horn. „Und zwar bewusst ohne Deckel“, betonte nach gewonnener Erfahrung Teamchef Horst Feldmann.

Bei den Deckeln seien die meisten Beschädigungen entstanden. Zudem würde in der offenen Box das Spielzeug durch Regen natürlich gereinigt. „Damit es nicht im Wasser schwimmt, ist auch der Boden weggelassen worden“, ergänzte er auf Nachfrage zur Installation der Boxen ohne Deckel und Boden.

Unterstützt wurde das „Boxenteam“ bei dieser Aktion tatkräftig durch Horst Feldmanns Sohn Erik, mit dessen Sandspielzeug vor Jahren die erste Box befüllt worden war. Aktiv dabei war jetzt auf dem Spielplatz am Thieleshof auch Irina Meier von der Kreissparkasse Düssseldorf, mit deren Zuwendung aus der PS-Ausschüttung Unterfeldhaus-Aktiv die Anschaffung finanziert hat

(dne)