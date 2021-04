Schlechte Nachricht für Hochdahl : Keine Förderung für Bürgerhaus-Sanierung

Erkrath Wegen Planungsfehlern kann die Stadt den Zeitplan nicht halten, eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Jetzt wird nach Alternativen gesucht.

Hintergrund: Durch das Großprojekt „Energetische Teilsanierung“ soll das Bürgerhaus, so der Plan der CDU, Erkraths Vorzeigeobjekt in Sachen Energieeffizienz und ein Zentrum für Klimakultur werden. Die geschätzten Kosten dafür lagen 2018 bei 8,15 Millionen Euro. Das Land NRW stellte damals eine Förderung von 80 Prozent in Aussicht. Diese Förderung ist jetzt aber geplatzt, weil die Stadt, offenbar durch Planungsfehler, in Zeitverzug geraten ist und – wie ein Gespräch mit der Bezirksregierung ergeben hat – eine Verlängerung aufgrund der Bindung von EU-Mitteln ausgeschlossen ist.

In einem Zwischenbericht der Verwaltung, der dem Bauausschuss am Dienstag, 27. April, vorgelegt wird, heißt es daher, die Umsetzung der energetischen Sanierung des Bürgerhauses werde „bis zum Abschluss einer Prüfung auf andere Fördermöglichkeiten“ zurückgestellt. Was die Stadt nun versuchen will ist, die Sanierung in das NRW-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“, Fortschreibung des Handlungskonzepts „Sandheide“, zu integrieren. Ein Abstimmungstermin mit dem zuständigen NRW-Ministerium sei für Ende April anberaumt worden, heißt es aus dem Rathaus.