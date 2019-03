Sondersitzung : Kein Bürgerbegehren für die Neanderhöhe

Erkrath (hup) Der Stadtrat ist dem Antrag der Verwaltung gefolgt und hat das von der Naturschutzgemeinschaft Neandertal angestrebte Bürgerbegehren in geheimer Abstimmung für unzulässig erklärt – mit zehn Gegenstimmen und sieben Enthaltungen.

Die BmU hatte bereits im Vorfeld der gut besuchten Sondersitzung erklärt, sich bei der Abstimmung enthalten zu wollen. Sie hatte als Kompromiss einen Ratsbürgerentscheid parallel zur Europawahl im Mai vorgeschlagen, um den Bürgern, die sich dem Begehren angeschlossen hatten, doch noch Gehör zu verschaffen.

Eine Entscheidung darüber steht allerdings noch aus. In der kommenden Woche will Bürgermeister Christoph Schultz sich darüber in einem Gespräch mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen beraten und gegebenenfalls eine weitere Sondersitzung des Rats zum Bürgerentscheid einberufen.

Info

Die Grünen, die das Bürgerbegehren mit initiiert hatten, sprachen sich bereits für einen Bürgerentscheid aus, alles andere führe zu noch mehr Politikverdrossenheit. CDU und SPD meldeten noch Beratungsbedarf an, äußerten sich aber am Donnerstag eher ablehnend. Vor allem die CDU verwies darauf, sich als gewählte Volksvertreter gründlich in die Materie eingearbeitet und nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen zu haben. Sie sieht keine Notwendigkeit einer Bürgerbeteiligung. Auch die SPD tendiert in diese Richtung, ließ die Entscheidung aber am Ende noch offen.

Aus dem Publikum hatte es zuvor die dringliche Bitte gegeben, eine Beteiligung der Bürger zu erwägen und damit auch der Mühe, die es kostet, die Unterschriften für ein Bürgerbegehren zusammenzutragen, Rechnung zu tragen. Für die CDU-Position gab es Gegenwind vom Publikum: Man solle den Bürger nicht für dumm vekaufen und seine Stimme in einer so wichtigen Angelegenheit hören.

Bürgermeister Christoph Schultz hatte zu Beginn der Sitzung noch einmal betont, von der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens „völlig überrascht“ worden zu sein. Erst vor einer Woche hatte sich die BmU-Fraktion mit Fragen zur rechtlichen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Schützt die Neanderhöhe“ – das dortige Gewerbegebiet soll erweitert werden – an Bürgermeister Christoph Schultz gewandt und um neuerliche Prüfung gebeten.

„Bis dahin hatte ich aufgrund der hier erfolgten überschlägigen Prüfung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens“, unterstrich Schultz. Doch sowohl der von ihm eingeschaltete Städte- und Gemeindebund NRW als auch ein weiterer, von der Stadt beauftragter Anwalt der Auffassung, kamen Anfang der Woche zu dem Schluss, das Begehren sei unzulässig. Begründung: Es ziele auf die Aufhebung der Bauleitplanung ab und die zugrunde liegende Fragestellung sei zu unbestimmt.