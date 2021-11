Am Samstag bei harter 2G+-Regel : Ordensfest der Großen Erkrather KG findet statt

Erkrath Die Besucher der Realschul-Aula müssen geimpft/genesen UND getestet sein. Mit dabei sind die Swingings Fanfares, die Jolly Family und das Erkrather Prinzenpaar.

Gefeiert wird am Samstag, 20. November, ab 19.11 Uhr (Einlass: bereits ab 17.30 Uhr), in der Aula der Städtischen Realschule an der Karlstraße 7-9. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst und werden die Veranstaltung unter 2G-Plus stattfinden lassen“, heißt es zum Reglement in der Corona-Pandemie. Das bedeutet, mitfeiern können Geimpfte, Genesene und zusätzlich Getestete, deren Test nicht älter als 24 Stunden sein darf.