Karneval im Kreis Mettmann : Erkraths Narren sagen den Zug ab

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Fest Komitee in Mettmann erwägt Verschiebung, Wülfrather Jecken diskutieren am Donnerstagabend. Düsseldorfs Karnevalisten haben mit der Verschiebung des Rosenmontagszuges die Marke gesetzt.

Düsseldorf hat den Rosenmontagszug auf den 8. Mai 2022 zu verschoben. Dies setzt die Marke für benachbarte Narren. Erkrath hat seinen Zug 2022 am Donnerstagnachmittag abgesagt. Wegen Corona. In Mettmann stehen die Zeichen auf eine Verschiebung des Rosenmontagszuges um mehrere Monate. Details will das Fest Komitee Karneval Mettmann, FKK, in der kommenden Woche festlegen. Nach Rücksprache mit der Bürgermeisterin. In Wülfrath diskutierte man das Thema am Donnerstagabend.