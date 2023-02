Karneval in Erkrath 2023 Narren feiern ausgelassen im „Erkrather Gürzenich“

Mit Musik von DJ Thorsten Classe und stetigem Nachschub an Kaltgetränken, den das in den kroatischen Farben gekleidete Team vom Erkrather Hof bis an die Tische brachte, ging die Party bis Mitternacht weiter. Ausgeruht kann es am Samstag, 11. Februar, um 11.11 Uhr beim Biwak unter der Markthalle, ab 14.11 Uhr beim Erkrather Karnevalsumzug ab Gerberplatz und ab 17.11 Uhr bei der After-Zoch-Party in der Stadthalle weitergehen. Thomas Peter