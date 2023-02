Altweiber in Erkrath In der närrischen Markthalle sind die Möhne los

Da muss niemand in irgendwelche Karnevalshochburgen fahren: Die Närrische Markthalle in Erkrath wurd an Altweiber zum Stimmungsmagneten. Die Große Erkrather Karnevalsgellschaft und die IG Erkrath hatten ordentlichen aufgefahren, um die Gäste zu unterhalten. Udo Wolffram, Präsident der Großen, und Wolfgang Cüppers von der der IG Erkrath haben Routine. Zum achten Mal brachten sie alles zusammen, was zu einer Altweiber-Party, open air unter der Markthalle an der Bavierstraße, gehört. Und das Programm kann sich, wie immer, sehen lassen. Mit dabei sind Alt Schuss, Dä Jung us em Leeve, De Fetzer, Kokolores, The Jolly Family, De Rhingschiffer, The Fantastic Company, KU 11, Heinz Hülshoff, De Schlofmütze und natürlich sind auch die Hoppedötze, das Kinderprinzenpaar und Peter Arno I. und Hilde I., Erkraths närrische Regenten, mit dabei. Die Schirmherrschaft hat Willi Schäfer.