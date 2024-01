Jeck in Erkrath So schön bunt wird der Karneval

Der närrische Countdown läuft: Nur noch ein paar Tage, dann startet der Karnevalszug durch Alt-Erkrath, eine Woche vor den Rosenmontagsumzügen in den größeren Städten. Die Vorfreude war beim Bunten Abend (Foto) der Großen Erkrather Karnevalsgesellschaft in der Stadthalle an der Neanderstraße schon mal groß. Also: Unter dem Motto „Ercrod bebt, denn Ercrod lebt“ starten am Samstag, 3. Februar, nach dem Biwak der „Letzten Hänger“ (ab 11.11 Uhr unter der Markthalle) um 14.11 Uhr wieder mehrere bunte Wagen und lokale Fußgruppen durch Alt-Erkrath. Sie wollen die Zugstrecke (circa fünf Kilometer) in rund zweieinhalb Stunden zurücklegen. Der närrische Lindwurm startet am Gerberplatz und schlängelt sich von dort aus über Neanderstraße, Bismarckstraße, Bahnstraße und Morper Allee bis hin zum Erkrather S-Bahnhof. Zurück geht es vom Bahnhof aus über die Morper Allee, entlang des Rathauses, durch die Fußgängerzone Bahnstraße, über Kirchstraße, Beethovenstraße sowie Neanderstraße bis hin zum Gerberplatz, dem ursprünglichem Aufstellungsort, wo der Zug schließlich endet. Foto: Stephan Köhlen