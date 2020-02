Straßenkarneval eröffnet : Kaiserwetter für Erkraths Narrenzug

Der Samstag präsentierte sich strahlend schön als sonnigster Tag der Woche. Die Innenstadt wurde zur Partyzone.

Traditionell haben die Erkrather mit ihrem „Zoch“ am Samstag den Straßenkarneval eröffnet. Ab 11.11 Uhr luden „Die Letzten Hänger“ zum Biwak unter der Markthalle, wo sich die Narren schon einmal in Stimmung brachten. Pünktlich um 14.11 setzte sich dann der Lindwurm dann am Gerberplatz in Bewegung.