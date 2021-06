Justiz in Erkrath : Verfolgungsjagd endet im Knast

Erkrath Nach dem Diebstahl von Hydraulikwerkzeugen lieferten sich zwei Männer eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nun wurden sie zu Haftstrafen verurteilt.

Im Zuge dessen war der Kompagnon in Untersuchungshaft gekommen, obwohl ihm nach Abschluss der Beweisaufnahme eine geringere Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. Unbestritten ist: Ihm gehörte der Fluchtwagen, in dem später Pfefferspray, ein Baseballschläger unter dem Kofferraumboden und ein Teleskopschlagstock im Handschuhfach gefunden worden waren. Er soll auch nicht damit einverstanden gewesen sein, dass der Mittäter mit seinem BMW durch Erkrath gerast sei – vor allem auch aus Furcht davor, dass sein Auto zu Schaden kommen könnte. Am Ende lenkte der Fahrer den Wagen am Stadtweiher gegen einen Bordstein und die Reifen waren platt. Einen Führerschein hatte er nicht.