Artenschutz : Bald Grasdächer für die Bushaltestellen?

Erkrath/Haan Die Jungsozialisten aus Haan und Gruiten wollen etwas für den Erhalt der Insekten tun.

Genau dieses Prinzip möchten sich nun auch die Erkrather SPD und die Haaner Jungsozialisten. Die Erkrather haben es bereist beantragt, die Haaner werben auf ihrer Facebook-Seite für ihren Antrag, auch hierzulande pflegeleichte Sedum-Pflanzen auf den Dächern der Haltestellenhäuschen anzusiedeln. Das sei nicht nur gut für die Tierwelt, sondern filtere zusätzlich noch Feinstaub aus der Luft. In Utrecht können die begrünten Haltestellen allerdings noch einiges mehr: Sie sind zusätzlich mit einer LED-Beleuchtung und Bambussitzplätzen ausgestattet. Die Pflege und Wartung der Dächer übernehmen die Mitarbeiter der Stadt, die mit Elektrofahrzeugen zu den jeweiligen Standorten fahren. Da die Dächer der Bushaltestellen nicht so hoch wie viele andere Flachdächer sind, bekommen sie weniger Wind ab. Gute Voraussetzungen also, um Insekten ein zusätzliches Nahrungsangebot zu ermöglichen und ihre Ansiedlung zu erleichtern. Das Begrünungsprojekt wird von Anwohnern und Touristen im Nachbarland auf jeden Fall begeistert kommentiert. Auch in den sozialen Netzwerken taucht Utrecht fast nur noch positiv auf.