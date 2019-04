Freundeskreis für Flüchtlinge : Er mag Sprache und schreibt gern

ERKRATH Der junge Autor aus Syrien liest heute Abend beim Konzert im Bürgerhaus.

Al Najjer Ich habe im letzten Jahr ja bereits in der Begegnungsstätte „Hand in Hand“ gelesen. Doch diesmal könnten bis zu 450 Zuhörer kommen. Da bin ich sehr aufgeregt.

Al Najjer Ich war bereits in Syrien mit anderen Studenten politisch aktiv. Hier habe ich endlich die Möglichkeit, meine Ansichten frei zu äußern. Gemeinsam mit drei Studenten aus habe ich die Gruppe „Still there“ gegründet. Gern würden wir an Unis über Syrien und die politischen Zustände dort berichten. Seit Ende 2008 bin ich auch Mitglied in der Velberter SPD. Germanistik habe ich dazu genommen, weil ich gern schreibe und Sprache an sich mag.