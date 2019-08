Jugend-Landtag 2019 : Jung-Abgeordneter erkundet für drei Tage den Landtag

Erkrath/Düsseldorf (RP) Mal für drei Tage erkunden, was Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag so alles zu tun haben, das hat jetzt Pascal Hengstermann als Stellvertreter von Christian Untrieser (CDU Erkrath) getan. Zum mittlerweile zehnten Jugend-Landtag waren Interessierte von 16 bis 20 Jahre aus ganz Nordrhein-Westfalen angereist, um Politik und Demokratie hautnah zu erleben.

Dabei vertraten die Jugendlichen ihre heimischen Landtagsabgeordneten. Pascal Hengstermann engagiert sich in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist Mitglied der Jungen Union Erkrath. „Drei Tage lang Abgeordneter sein, diskutieren, abstimmen, entscheiden. Ich bin froh, dass mich Pascal so super vertreten hat“, bilanzierte Untrieser. Die politische Bildungsveranstaltung findet seit 2008 statt. Dabei werden die parlamentarischen Abläufe von Fraktions-, Ausschuss- und Plenarsitzungen sowie Anhörungen simuliert. In diesem Jahr standen die Impfpflicht für Kita-Kinder und die Steigerung der Attraktivität des ÖPNVs auf der Tagesordnung. Am Ende der Veranstaltung wurde in einer Plenarsitzung über die Anträge debattiert und abgestimmt. Die Beschlüsse werden den „echten“ Landtagsabgeordneten im Nachgang zur Kenntnis vorgelegt. „Mir ist jetzt klar, dass Demokratie immer Kompromiss bedeutet“, so die abschließende Erkenntnis von Pascal Hengstermann.