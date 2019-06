Polizeieinsatz in Erkrath : Jugendliche verprügeln Beifahrer nach Unfall

Erkrath Eine 17-Jährige aus Mettmann verursachte einen Unfall. Jugendliche filmten das Geschehen. Dabei gerieten die Beteiligten in Streit. Die Folge: eine gebrochene Nase.

(arue) In der Nacht zu Donnerstag (Fronleichnam, 20. Juni 2019) haben mehrere Jugendliche und junge Männer einen 22 Jahre alten Erkrather verprügelt, der kurz zuvor als Beifahrer an einem Autounfall an der Alten Papierfabrik in Erkrath beteiligt gewesen war.