Erkrath : Jugendliche handwerken für guten Zweck

Sven Lorig, Gregor Skopinski und Maike Lehmkuhl bauen in einem Flüchtlingsheim einen Gemeinschaftraum mit einer Spielecke aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Pfadfinder und Messdiener richten bei einer Benefiz-Aktion einen Sozialraum in einer Flüchtlingsunterkunft ein.

Von Susann Krüll

Prominenten Besuch erhielten am Samstag die Pfadfinder und Messdiener der Katholischen Kirchengemeinde Hochdahl. Sie richteten anlässlich der 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) in der Flüchtlingsunterkunft am Steinhof einen „Lern- und Spiel-Raum“ für Kinder und Jugendliche ein. Währenddessen besuchte sie der WDR-Moderator Sven Lorig, der zugleich Schirmherr der Aktion „Uns schickt der Himmel“ ist.

„In 72 Stunden die Welt ein bisschen besser machen“, das ist der Grundgedanke der bundesweiten Sozialaktion. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stellen sich dabei der Herausforderung, eine gemeinnützige Aufgabe zu lösen. 3300 Aktionsgruppen machten in diesem Jahr mit. Die Pfadfinder nahmen sich in Erkrath einen „Lern- und Spiel-Raum“ vor, den sie für die Kinder und Jugendlichen einrichteten, die in der Flüchtlingsunterkunft am Steinhof leben.

Info Der neue Raum wird schon genutzt Was Der neue Raum wurde am Sonntag offiziell eingeweiht von Mohammed Assila, dem Integrationsbeauftragten der Stadt, und Pfarrer Christoph Biskupek von der Katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus Hochdahl. Wer Zu dieser Gemeinde gehören die Jugendgruppen, die den Raum gestaltet und eingerichtet haben.

„Nach zwei Jahren Pause haben wir uns im Leitungskreis der Jugendgruppen entschlossen, wieder bei der Aktion mitzumachen“, erklärte Maike Lehmkuhl. Sie hat gemeinsam mit Gregor Skopinski die Leitung der „Wölflings-Gruppe“ des Pfadfinderstamms der Hochdahler Kirchengemeinde inne. Dazu gehören 15 Mädchen und Jungen zwischen sieben und neun Jahren.