SPD im Kreis Mettmann : Jens Geyer tritt gegen Hendele an

(krue) Am Samstagvormittag war der Ortsverband Erkrath Gastgeber der SPD-Kreisdelegiertenkonferenz. Zum Auftakt des Mammutprogramms stand die Wahl des Monheimers Jens Geyer zum SPD-Landratskandidaten an.

Jens Geyer will darüber hinaus dafür sorgen, dass ein Kinderarzt künftig in den beiden 24-Stunden-Notfallpraxen das Team verstärkt, um die spezielle Versorgung der kleinen Patienten sicherzustellen. Außerdem werde er sich für die Einrichtung eines Frauenhauses im Südkreis einsetzen, kündigte der SPD-Landratskandidat an.

Vor der Kreistagswahl in diesem Jahr : SPD will „einen Gang hochschalten“

Alle 33 Kreistagskandidaten sowie deren Vertreter – nur für zwei Wahlkreise konnte niemand gefunden werden – wurden mit großen Mehrheiten gewählt. In Klammern sind die Vertreter genannt: Für Erkrath sind dies Detlef Ehlert (Ulrich Schimschock), Peter Urban (Ina Schintze) und Paul Gerd Sönnchen (Birgit Ehlert). In Mettmann treten an: Andrea Rottmann (Lutz Kluke) und Renate Petschull (Matthias Stascheit) sowie für den gemischten Wahlkreis Mettmann/Wülfrath Axel Clemens Welp (Wolfgang Preuß). In Wülfrath tritt Renate Theis (Kurtula Johanna Gößl) an.