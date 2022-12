Rückblick auf das Stadtgeschehen So war das Jahr 2022 in Erkrath

Erkrath · Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die passende Gelegenhalt also, um zurückzuschauen auf eine Zeit, die von großen Auf und Abs gekennzeichnet ist. So auch in Erkrath.

28.12.2022, 11:36 Uhr

11 Bilder Das war 2022 in Erkrath 11 Bilder Foto: Schimschock

Keine Frage, das Jahr 2022 war turbulent. Positive Aspekte wie der neue Spielplatz am Stadtweiher, die 1. Erkrather Bolzplatztour, die Eröffnung des neuen Forums Sandheide oder der Nachfolgebau der abgebrannten Kita Lummerland prägten das Erkrather Stadtgeschehen. Auch das Kulturgeschehen nahm wieder so richtig Fahrt auf. Dennoch ist das Jahr ebenfalls von Problemen gekennzeichnet. Wie überall, beschäftige der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise die Bürger. Konkret sorgte das zum Beispiel bei den Erkrather Fernwärme-Kunden für einen großen Schock: Die Energiekosten stiegen extrem. Gleichzeitig war auch eine Welle an Hilfsbereitschaft groß. Viele Erkrather spendeten zur Weihnachtszeit etwa bei der Wunschbaum-Aktion und außerdem wurde ein Energiefonds angelegt.

(rie)