Hochdahl : IT-Anbieter probt die schöne neue Arbeitswelt

Auch mal Pause machen: Sebastian Lehnen und Tim Thiermann im neuen offen Treffpunkt mit Küchen-Zeile, Theke, Stehtischen und individuellen Sitzmöbeln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Firma Timocom hat die Arbeit flexibilisiert und will nun mit individuellen Arbeitsinseln eine neue Phase der Büroarbeit einläuten. Derzeit läuft der Praxistest.

Im dritten Stock des Hauptgebäudes der Firma Timocom an der Neanderhöhe in Hochdahl ist nach nur vier Monaten Umbauzeit der „TEAMocom-Space“ entstanden. Hinter dem für Außenstehende sperrigen Begriff verbirgt sich eine Pilotfläche mit acht Arbeitsplatz-Modulen, die gemäß der Anforderungen verschiedener Abteilungen des mittelständischen IT- und Datenspezialisten im Transportbereich gefertigt wurden.

Dort werden in den kommenden sechs Monaten je zwanzig Mitarbeiter aus den Abteilungen General Management, Sales, Key Account & Partnermanagement, Customer Service, IT, Business Innovation, Debitoren Collection, Marketing, Finance sowie Human Resources (HR) zwei Wochen lang ihre Erfahrungen mit den einzelnen Modulen sammeln. Darunter finden sich zu Vierer-Inseln angeordnete Computerarbeitsplätze mit Trennwänden dazwischen, ausgestattet mit höhenverstellbaren Schreibtischten, die über Docking-Stationen verfügen, an denen jeder Mitarbeiter sein eigenes Tablet anschließen kann.

Info Neanderhöhe Hochdahl ist der Hauptsitz Wer Die Timocom GmbH beschäftigt 2400 Mitarbeiter, von denen mehr als 2000 im Hauptsitz am Timocom Platz 1 in Hochdahl arbeiten. Wo Die restlichen Mitarbeiter verteilen sich auf Niederlassungen in Polen, Ungarn und Tschechien. Was Der IT- und Datenspezialist bietet mit dem „Smart Logistik System“ eine Logistikplattform zur Optimierung von Transportprozessen. Weitere Informationen unter www.timocom.de.

Alle Module gruppieren sich um einen offen Treffpunkt (“Meeting-Bereich“) mit Küchen-Zeile, Theke, Stehtischen und individuellen Sitzmöbeln. Einige lassen sich dank der Rollen drunter nicht nur auf der „Pilotfläche“ verschieben, sondern auch stapeln. Außerdem finden sich auf der Pilotfläche für Arbeits- und Creativ-Treffen geeignete Bereiche, so genannte „Silent Meeting Points“ – ein größerer Konferenzraum mit Glasfront und Glastür. Für ein Plus an Abgeschiedenheit kann ein Vorhang zugezogen werden.

Zusätzlich gibt es ein kleines Büro mit Tür für Führungskräfte, die sonst eher in großen Eckbüros abgeschieden von den Mitarbeitern sitzen, damit sie „ebenfalls auf der Fläche arbeiten“, sagt Personalchefin Luisa Schlüter. „Hier können auch Personalgespräche in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden,“ sagt die Personalerin, die für Planung und Umsetzung des „TEAMocom-Space“ verantwortlich ist, während sie auf eine Gruppe mit zwei Sesseln und Tisch deutet.

Diese sind samt einem Stehtisch vor einer stoffbespannten Rückwand platziert, hinter der sich ein Arbeitsplatz verbirgt, „an dem auch Geschäftliches am Telefon oder in einer Videokonferenz besprochen kann“, erklärt Lisa Dietz-Holz, Leiterin der Abteilung Kommunikation, beim Rundgang. Große Flachbildschirme hängen in diesem Büro wie in allen Arbeitsbereichen. Denn auch schon vor Corona war hybrides Arbeiten mit zahlreichen Video-Konferenzen bei der Firma mit Niederlassungen in Ungarn, Polen und Tschechien an der Tagesordnung. Die Corona-Pandemie mit dem konsequent umgesetzten Homeoffice als Folge sei auch eine Aufgabe, „Dinge neu zu denken und zu schauen, was noch in uns steckt“.

Bei der Einweihungsfeier der Pilotfläche begrüßte Tim Thiermann, Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens, alle, die intern und extern an der zehnmonatigen Entwicklung- und viermonatigen Umsetzungszeit der „New Ways of Working @ Timocom“ beteiligt waren: externe Planer, Architekten und Möbelhersteller.