Vorsitzende des Erkrather Tierschutzvereins : Zoos bleiben Gefängnisse

Erkrath In unregelmäßigen Abständen befragen wir Amtsinhaber aus den Städten zu einem (nicht zwingend lokalen) Thema der Zeit. Heute antwortet Christa Becker, seit vielen Jahren Vorsitzende des Erkrather Tierschutzvereins und der Aktionsgemeinschaft für Tiere Rheinland.

Christa Becker Ich gehöre zu den Kritikern von Zoos, speziell zur Haltung von Affen im Zoo. Entgegen der verbreiteten Meinung, dass Zoos zum Artenschutz und zur Bildung beitragen, steht das unsägliche Bild von in Gefangenschaft gehaltener, meistens verhaltensauffälliger Wildtiere. Für die überwiegende Zahl der in Zoos nachgezüchteter Arten ist Auswilderung sowieso nicht vorgesehen beziehungsweise gar nicht möglich. Zoos züchten für andere Zoos nach, die wenigen Auswilderungsprojekte sind reines Greenwashing. Auch die Behauptung, Zoos würden die Menschen für Wildtiere sensibilisieren, ist Unfug. Jede Tier-Dokumentation wie zum Beispiel von Andreas Kieling im Lebensraum von Tieren stellt jeden Zoo in den Schatten. Egal wie naturnah die Käfige und Gehege gestaltet sind: Zoos bleiben Gefängnisse, in denen Tiere zum Vergnügen eines zahlenden Publikums lebenslang eingesperrt werden, während Artenschutzprojekte zum Schutz der natürlichen Lebensräume um finanzielle Mittel kämpfen. ch plädiere für die Abschaffung der klassischen Zoos und für die Umwidmung in Auffangstationen für exotische und einheimische Wildtiere, deren Haltung boomt und die immer wieder beschlagnahmt werden müssen oder nicht mehr gehalten werden können, um in überforderten Tierheimen zu landen. Seit ich Tiere habe, verbringe ich übrigens jedes Silvester, an dem der Irrsinn der Menschen Hochzeit feiert, zu Hause bei meinen Tieren. Nicht nur, um sie zu beruhigen, sondern auch, um im Brandfall sofort handeln zu können. Es ist mir unbegreiflich, dass es in Krefeld weder ausreichende Brandschutzmaßnahmen (auch wenn nicht vorgeschrieben) noch Aufsichtspersonal im Zoo Krefeld gab.