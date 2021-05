Flüchtlinge und Asylbewerber in Erkrath : Integrationsrat: „Müssen mehr für die Bildung tun“

Erkrath Dieses Ziel für Menschen mit Migrationshintergrund soll auch mithilfe von herkunftssprachlichem Unterricht erreicht werden, so die Forderung des neu zusammengesetzten Gremiums.

Angela Klinkhammer-Neufeind (BmU) betonte, dass Integration keine Einbahnstraße sei. Allgemein sei zu überlegen, wer eigentlich die Zielgruppen der Integration seien: „Nur die Sandheide? Alle Neubürger? Oder ganz Erkrath?“, fragte die städtische Integrationsbeauftragte Magdalena Hadasch. Und dann stelle sich die wichtigste Frage: Was wollen die Betroffenen selber? Peter Urban (SPD) mahnte an, sich nicht im Klein-Klein zu verheddern, da es viele Angebote für Migranten schon gebe. „Wir sollten nicht jede Arbeit drei oder viermal machen, da es bereits ein städtisches Integrationskonzept gibt“, stimmte Peter Knitsch zu. Wichtiger sei, so Knitsch, die IR-Mitglieder in politischen Abläufen zu schulen, damit sie die Interessen der Migranten auch wirksam in die städtischen Gremien hineintragen können: „Das können wir relativ kurzfristig organisieren“. In den städtischen Unterkünften leben derzeit 282 Menschen, davon 212 Geflüchtete. Insgesamt sind seit 2015 rund 1250 Personen nach Erkrath gekommen, damit hat die Stadt das „Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge“ des Landes NRW zu 98 Prozent erfüllt. Zuletzt wurden auch neun Menschen aus den prekären Lagern in Griechenland aufgenommen.