Mahnwache in Erkrath : Bürger-Appell: Windkraft nicht behindern

Erkrath Erkraths Atomkraft-Gegner haben zur jährlichen Mahnwache eingeladen und beziehen Stellung.

(hup) Trotz Nieselregen haben sich 30 Bürger an der jährlichen Mahnwache der Initiative „Atomstromfreies Erkrath“ auf dem Hochdahler Markt beteiligt, darunter erstmals auch Teilnehmer von „Fridays for Future“. Einen Tag vor dem Jahrestag von Fukushima, drückten sie in einer Schweigeminute ihre Solidarität mit den Betroffenen der anhaltenden Katastrophen in Japan und Tschernobyl aus. Viele haben Hab und Gut, haben Ihre Heimat verloren. „Die japanische Regierung hingegen drängt ehemalige Bewohner in die verstrahlten Gebiete zurück. Sie hat einfach die zulässigen Grenzwerte um das 20-fache erhöht und versucht Normalität zu signalisieren“, informiert Peer Weber von der Initiative.