Erkrath : Hoffnung feiern im Autokino

84 Fahrzeuge füllten den Neanderbad-Parkplatz. Die Insassen lauschten dem Gottesdienst von Pfarrer Lutz Martini.

Autokino ist das Zauberwort dieses Aprils. Ausgehend vom Essener Drive-In-Autokino, wo die ersten Veranstaltungen pragmatisch und erfolgreich verliefen, hat sich in Windeseile ein flächendeckendes Netz an Freiluft-Lichtspielbühnen gebildet. Auch in Erkrath war man dank des Betreibers des Mettmanner Weltspiegel-Kinos, Thomas Rüttgers, schnell am Start.

Organisatorisch war bestens vorgesorgt; an Toiletten, sogar an Überbrückungskabel für möglicherweise streikende Autobatterien war gedacht worden. Altar, Kanzel und E-Orgel waren auf einen kleinen Laster aufgebockt. Pfarrer Martini spielte per Smartphoneübertragung das Glockengeläut ein. Dann begrüßte er zum ausgegebenen Thema Hoffnung mit offenen Worten: „Wir feiern ja in unserer Gemeinde schon ab und an Gottesdienst in anderer Gestalt. Aber so anders haben wir es, glaube ich, noch nie gehabt.“ Martinis mutmachende Stimme – er sprach von der „Hoffnung, dass das neue ‚Normal‘ ein besseres für alle ist“ – und die Tastenkunstklänge von Christiane Morys wurden per Hörfunk auf die Autoradios übertragen.