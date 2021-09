Blaulicht in Erkrath : In Erkrath Hochdahl zündeln Unbekannte gleich doppelt

Erkrath Dummer Jungenstreich oder gefährlicher Vorsatz: Das ermittelt nun die Kripo. In Erkrath Hochdahl brannte es am Mittwochabend gleich zwei Mal.

Zeitlich und örtlich liegen beide Brände eng beieinander. Die Polizei geht deshalb von Brandstiftung aus, die Kripo ermittelt: Zuerst loderten Flammen am Mittwochabend aus einem Müllcontainer, der vor einem Mehrfamilienhaus an der Sedentaler Straße stand. Dann brannte – nur wenige Gehminuten entfernt auf der Wiesenstraße, Baumaterial auf einem dort abgestellten Fahrzeuganhänger. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und sucht nach Zeugen.

Gegen 21.05 Uhr habe ein aufmerksamer Zeuge das Feuer in dem Müllcontainer bemerkt. Der Kunststoffmüllbehälter war an einem separaten Müllabstellplatz vor dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer 30a in Brand geraten. Der 55-jährige Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen und so weitere Brandschäden an umstehenden Containern verhindern konnte.