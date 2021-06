Kultur erleben in Erkrath : Die Show kann weitergehen

Höchst musikalisch soll es am Montag, 29. November, 20 Uhr, mit Gudrun Schade und Christian Mädler und ihrer Liebeserklärung an Udo Jürgens werden. Foto: Ernst Liszewski Gelsenkirchen

Erkrath Ab sofort gibt es wieder Karten für Kabarett-, Comedy- und Musikveranstaltungen in der ersten Saisonhälfte (September bis Dezember). Das unsichere Infektionsgeschehen bleibt allerdings ein Risiko.

Die Zeichen stehen auf Entspannung und ja, kulturmäßig geht wieder was, auch in den kleineren Städten. Erkraths Stadthalle jedenfalls ist durchgefegt und bereitet sich wieder auf Besucher vor. Der Kartenverkauf für Kabarett, Comedy und Musik hat bereits begonnen, informiert die Kulturverwaltung.

Losgehen soll es am Freitag, 24. September, um 20 Uhr mit Herbert Knebels Affentheater aus dem Ruhrpott. Angerichtet wird die bewährte Mischung aus Musik, Ensemble-Nummern und Solo-Blödeleien von Herbert Knebel alias Uwe Lyko. Am Freitag, 1. Oktober, ist Comedian und Schauspieler Ingolf Lück dann „Sehr erfreut“, endlich mal wieder Live-Publikum begrüßen zu können. Sein Befund: Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit und ständig soll man im Einklang mit sich selbst sein. Was für eine Aussicht für jemanden, der gerade 60 geworden ist – und sich nichts anderes wünscht, als in der Straßenbahn auch mal einen Platz angeboten zu bekommen.

Einzelkarten können unter tickets.erkrath.de oder im Büro der Abteilung Kultur im Rathaus an der Bahnstraße erworben werden. Tickets für das neue Theaterprogramm gibt es erst im Juli. Fragen beantwortet das Kultur-Team unter Telefon 0211 2407-4009 oder per Mail an [email protected]

Auch wenn bei den derzeit hochsommerlichen Temperaturen noch niemand daran denken mag: Am Freitag, 26. November, will René Steinberg mit „Ach, du fröhliche“ auf die Weihnachtszeit einstimmen, via Comedy. Weihnachten soll fröhlich sein, besinnlich und schön, und die meisten stressen sich dafür bis zur Besinnungslosigkeit. Schluss damit – „Make Weihnachten great again“, fordert Steinberg. Am Montag, 29. November, folgen ihm Gudrun Schade und Christian Mädler mit einer Liebeserklärung an Schlagersänger Udo Jürgens.