Erkrath-Hochdahl : Impf-Infos in drei Sprachen

Impf-Infos in drei Sprachen

Erkrath Der Freundeskreis für Flüchtlinge will helfen, die Impfquote in der Stadt zu erhöhen, und leistet ehrenamtlich Aufklärungsarbeit. Zur Verstärkung hat er Ärztin Annette Kirchhoff mit ins Boot geholt.

Für Fragen zu diesem medizinisch komplexen und emotional besetzten Thema stand Ärztin Annette Kirchhoff dem Verein am Wochenende bei einem Info-Vormittag zur Seite. „Uns war klar, dass wir auch auf kontroverse Meinungen treffen werden“, sagte Vorstandsmitglied Sonja Thompson. Gut die Hälfte aller Angesprochenen reagierten allerdings positiv.

Dabei war die hohe Anzahl derjenigen, die auf die Frage, ob sie ausreichend mit Informationen rund ums Impfen in Erkrath versorgt seien, angaben, schon mindestens eine Impfung erhalten zu haben, bemerkenswert. Alles Wissenswerte gab es auf mehrsprachigen Informationsblättern (Arabisch, Farsi und natürlich Deutsch) zum Mitnehmen. Neben der Auflistung der Testzentren sowie einer Erklärung zu den Impfstoffen enthalten die Faltblätter auch eine Übersetzung der Fragebögen, die es vor den Impfungen auszufüllen gilt – in den beiden Sprachen, die die meisten Bürger mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund sprechen.

Doch nicht nur diese Bürger sprachen die Mitglieder des Vereins vor der Tür der Begegnungsstätte an. „Das ‚Hand in Hand‘ wird immer mehr auch von Erkrathern ohne Migrationshintergrund besucht, die dennoch Unterstützung bei der Erledigung von Behördenangelegenheiten brauchen“, berichtet Dieter Thelen. Diese Entwicklung sei positiv, da die Vereinsmitglieder eine für jedermann offene Begegnungsstätte schaffen wollten.

Um Familien mit Kindern anzusprechen, war Thelens Berater-Kollegin Irene Thompson in das Kostüm von „Olaf dem Schneemann“ des befreundeten Vereins „Füreinander“ geschlüpft. Thompson und Thelen hatten den Kontakt zu Medizinerin Annette Kirchhoff gesucht, die auch für die Impfaktion der Bewohner aller Übergangsheime in der Stadt zuständig war. Nach Erkrath als erster Stadt im Kreis hat die engagierte Ärztin mit „guten Kontakten zum Kreisgesundheitsamt“ in Absprache mit den Stadtverwaltungen Mettmann, Velbert und Wülfrath auch die Bewohner der dortigen Einrichtungen geimpft.