Gericht verhandelt zu Fall in Erkrath : Immer mehr offene Fragen im Vergewaltigungsprozess

An diesem Gerichtsprozess scheiden sich die Geister. Zunächst hatten die Verteidiger des wegen Vergewaltigung angeklagten Tunesiers noch vor Beginn des mittlerweile 20. Verhandlungstages angekündigt, dass sich der Prozess noch weit in den Januar hinein hinziehen werde. Jetzt schloss der Vorsitzende Richter die Verhandlung nun schon zum wiederholten Male mit der Ankündigung, dass man am kommenden Prozesstag nun endgültig das Urteil verkünden wolle. Ob es dazu kommen wird? Fraglich. Mittlerweile sind es beinahe 30 Anträge, mittels derer die Verteidigung neue Entlastungszeugen laden oder weitere psychiatrische Gutachten in Auftrag geben wollte.