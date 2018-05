Erkrath: Immer mehr Jugendliche sind straffällig

Erkrath 280 junge Frauen und Männer aus Erkrath sind auf die schiefe Bahn geraten. Pädagogische Hilfen werden nun verstärkt.

Seit Ende November vergangenen Jahres gehört Erkrath als fünfte Stadt im Kreis Mettmann zum Verein "Neue Wege", der Jugendlichen dabei hilft, nach Straftaten ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Mettmann, Wülfrath, Heiligenhaus und Haan sind die weiteren Städte bei "Neue Wege". "Obwohl wir noch nicht einmal ein halbes Jahr als Stadt Mitglied in dem Verein sind, können wir sagen: Dieser Schritt hat sich im Sinne der von uns betreuten Jugendlichen gelohnt", sagt die Fachbereichsleiterin Jugend, Christiane Uhlig.

Das Netzwerk der Jugendgerichtshelfer ist durch die Mitgliedschaft engmaschiger geworden, erläutert Birgit Reichardt. Natürlich hatte sie auch bisher gute Kontakte zu den Jugendamtskollegen der Nachbarstädte und war regelmäßige Teilnehmerin in einem Arbeitskreis der Jugendgerichthelfer beim Regierungspräsidenten. Jetzt aber gibt es für Erkrather Jugendliche die Gelegenheit, an den Arbeitsprojekten des Vereins "Neue Wege" teilzunehmen.

Dabei bekommen sie nicht nur einen Besen in die Hand gedrückt, um Sozialstunden abzuleisten - sondern stärken innerhalb der Gruppenwoche ihre Sozialkompetenz, Sie lernen, sich an Regeln zu halten und haben die Chance, zusammen mit Sozialpädagogen, ihre Straftaten und deren Auswirkungen auf die Opfer noch einmal zu durchdenken.

"Wir werden im Laufe des Jahres und in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Bruchhausen aus Erkrath auch Projekte für Neue Wege beisteuern", kündigt Birgit Richardt an. So sollen etwa die Außenanlagen am Naturschutzzentrum im kommenden Herbst von den Jugendlichen winterfest gemacht werden.