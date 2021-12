Polizei fahndet nach Täter in Erkrath : Unbekannter erschießt Retriever im Wald

Polizei fahndet nach Täter in Erkrath

Erkrath Bei einem Spaziergang durch den Wald knallte plötzlich ein Schuss. Davon erschreckt, rannte ein Golden Retriever seiner Besitzerin davon. Später fielen weitere Schüsse - mit einem davon wurde offensichtlich der Retriever erlegt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter.

Erkrath Am vergangenen Samstag, 11. Dezember, starb ein Hund in einem Waldgebiet in Erkrath. Die Polizei geht davon aus, dass der Golden Retriever erschossen wurde. Die Polizei hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.