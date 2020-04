Erkrath : Hospiz berät und unterstützt weiter – am Telefon

(hup) Wer sich dieser Tage dem Franziskus-Hospiz nähert, spürt nicht nur Frühlingsruhe am Trillser Waldrand, sondern merkt auch, dass die Coronakrise für tiefe Einschnitte ins Hospizleben sorgt. Angehörige dürfen ihre schwerstkranken Familienmitglieder wegen der Ansteckungsgefahr derzeit nicht besuchen.

Notlösungen, um geliebten Menschen in schwierigen Zeiten beizustehen, was die Hospizleiterin Silke Kirchmann und ihr Team stark mitnimmt, aber dennoch für alternativlos hält. Kein Experte könne vorhersagen, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen ausbreiten wird. „Natürlich werden Besuchskontakte ermöglicht, wenn sich ein Hospizgast in seinem allgemeinen Zustand deutlich verschlechtert“, betont Pflegedienstleiterin Andrea Jordan.