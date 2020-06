Erkrath : Holper-Piktrogramme ärgern Radfahrer

Viel zu dick, fast zentimeterdick aufgetragen und dann auch noch in viel zu großer Anzahl – ein Erkrather will jetzt mit einem Bürgerantrag dagegen vorgehen und wirbt für mehr Benutzerfreundlichkeit auf den Radwegen.

Radfahrer haben es in Erkrath nicht leicht, das haben Bürger und Politiker schon des Öfteren zum Thema gemacht. Mal fehlen Radwege, mal enden sie abrupt, mal werden die Radler durch zu selten gestutztes üppiges Buschwerk an der freien Fahrt gehindert.

In einem Bürgerantrag an den Stadtrat fordert er daher schnelle Abhilfe: Die Politik soll die Stadt darauf verpflichten, „unnötige Behinderungen für Radfahrer bei der Einrichtung von Schutzstreifen, insbesondere der diese kennzeichnenden Fahrbahn-Piktogramme, zu unterlassen, und bestehende wieder bürger- und radfahrerfreundlich zu entfernen.“

Bei der Förderung des Radverkehrs könne die Einrichtung von Schutzstreifen natürlich grundsätzlich helfen, so Korten. Doch würden diese oft genug von Autofahrern blockiert, die etwas in Briefkasten, Altkleider- oder Altglascontainer werfen wollen. Dass die Stadt auf ihrer Internetseite die Steigerung des Anteils der Fahrradnutzung zum großen Anliegen erkläre und Problembewusstsein demonstriere, sei löblich. Dazu passe jedoch nicht, dass sie es den Radfahrern auf den Schutzstreifen mit zu dick aufgetragenen Piktogrammen reichlich unbequem mache.

Auf dem Unterfeldhauser Niermannsweg habe die Stadt zudem auf einer Länge von lediglich 200 Meter die Schutzstreifen beidseitig auch noch gleich mit neun beziehungsweise zehn dieser plastischen Fahrradpiktogramme versehen. „Allein an der Einfahrt zu Aldi sind es, völlig unnötig, gleich drei Stück, an anderen kleineren Einfahrten, nicht minder unnötig, jeweils zwei“, so Korten. Das alles sei komplett überflüssig und auch nicht durch die Rechtslage gedeckt.