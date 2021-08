Hochwasser-Hilfe aus dem Kreis Mettmann : Erkrather Busshuttle für die Ahr-Helfer

Der weiße Bus brachte 13 Freiwillige aus Mettmann, Erkrath und Hilden nach Dernau im Ahrtal. Zweiter von links: Busunternehmen Bernd Herrmann; rechts daneben: Bärbel Sahliger-Eckhardt und Gisela Tieves. Foto: Krüll Foto: Susann Krüll

Erkrath Es ist nicht vorbei. Mit dieser Botschaft kehren Helfer aus Mettmann und Erkrath aus dem Ahr-Tal zurück. Jetzt soll jeden Samstag ein Bus fahren.

Mit dreizehn Helfern startete am Samstag der Erkrather Reiseunternehmer Bernd Herrmann um 7.30 Uhr von der Herderstraße am Hildener Nordfriedhof aus nach Dernau im Ahrtal. Linda Koll, die mit Barbara Noack das Event- und Cateringunternehmens „Formbar“, führt, hatte diese Idee zu einem regelmäßigen Transfer in das vom Hochwasser zerstörte Dernau. Hier steht sie seit drei Wochen mit einem Food Truck vor Ort. „Mit Unterstützung verschiedener Caterer und Lieferanten versorgen wir täglich zwischen 600 und 1000 Betroffene und Helfende mit warmen Mahlzeiten, Getränken, Kaffee und Kuchen“, so Koll, die via Facebook appelliert, dass immer noch jede helfende Hand gebraucht wird, um das Hochwasser-Chaos zu beseitigen. „Feuerwehr, DRK oder das THW sind unermüdlich damit befasst, die völlig kaputte Infrastruktur wie Straßen, Schienen oder auch die Wasser- und Stromversorgung wiederherzustellen“, berichtet Koll.

Bärbel Saliger-Eckhardt, Personalberaterin aus Mettmann, ist zum Zustieg nach Erkrath gekommen und hat im Bus bereits Kontakt zu Gisela Tieves aus Erkrath geknüpft. Beide sagen übereinstimmend, die Aussicht, nicht allein in das Katastrophengebiet fahren zum müssen, hat sie motiviert: „Ich muss zugeben, dass meine Hemmschwelle zu groß war, allein ins Ahrtal zu fahren. Zumal nicht nur bei mir der Eindruck durch Berichte in den Medien entstanden ist, dass genügend Helferinnen und Helfer vor Ort sind“, so Bärbel Sahliger-Eckhardt und sie fügt hinzu: „Es war in mehrfacher Hinsicht ein beeindruckender Tag. Vor Ort war der Transfer zu den Einsatzorten perfekt organisiert. Zusammen mit sieben Mitgliedern aus unserer Gruppe haben wir in einem Hotel, das ich aus Zeiten vor dem Hochwasser kenne und das mir wegen seines wunderschönen Speisesaals in Erinnerung geblieben ist, den Boden herausgestemmt und die Fenster ausgebaut. In Windeseile hatte sich ein riesiger Schuttberg gebildet. Es war irre laut durch den Krach vom Stemmen und Hämmern, so dass wir uns über den Blickkontakt verständigt. Ich kam mir vor wie in einem Ameisenstaat, jeder hat mitangepackt, wo es gerade nötig war,“ bringt Gisela Tieves ihre Erfahrungen auf den Punkt.

Info Freiwillige und Busunternehmer gesucht Mitmachen Wer samstags mitanpacken möchte, kann sich für den Bus-Shuttle ins Ahrtal anmelden. Ab Mitte der Woche soll es auf der Website von „Formbar – Events Catering“ einen Link geben. Auch Bus-Unternehmer melden sich bitte bei Linda Koll ebenso wie Cateringfirmen oder Restaurants, die Mahlzeiten für die Helfer kochen wollen. Kontakt: www.formbar-events.de