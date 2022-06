Geld vom Land macht‘s möglich : Hochdahler TSV wird rundum erneuert

Ellen Spora zeigt den neuen Belag mit Holzoptik für den Hallenboden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Vom 2. bis 18. Juli bleibt das komplette Gesundheitszentrum geschlossen. Hinter den Kulissen wird mit Geld vom Land kräftig saniert. Zusätzlich werden Sponsoren gesucht.

Am Samstag, 2. Juli, rücken die Handwerker an. Das Sport- und Gesundheitszentrum an der Sedentaler Straße 107, eine der beliebtesten Adressen im Stadtteil, ist ab dann gut zwei Wochen lang für den Publikumsverkehr geschlossen. Denn hinter den Kulissen starten die lange geplanten und nach 20 Jahren Betrieb auch gebotenen Sanierungsarbeiten, mit denen sich der TSV auf den aktuellen Stand der Technik bringen und auch ein bisschen herausputzen will, um potenzielle neue Mitglieder anzuziehen.

Zwar läuft längst alles wieder so wie vor Corona, wie Ellen Spora vom Vorstandsteam berichtet. Aber dem Verein sind in den Jahren der Pandemie doch ein paar Mitglieder verloren gegangen. „Vor Corona hatten wir 4000 aktive Mitglieder, Stand Mai 2022 sind es 3317. Es könnten also gerne wieder mehr werden“, sagt Ellen Spora. Da kommen die umfangreichen Auffrischungsarbeiten, die einige spürbare Verbesserungen versprechen und parallel auch noch den ökologischen Fußabdruck des Zentrums verkleinern, gerade recht. So wird sich der TSV beispielsweise von seiner Ölheizung verabschieden und auf Solarthermie umstellen. Für die Beleuchtung soll künftig energiesparende LED-Technik sorgen. Bei den Maßnahmen, die Anfang Juli beginnen, steht die Sanierung des Fitness- und Gesundheitsstudios im Vordergrund, später sollen dann die Verwaltungsräume noch ein neues Fensterelement bekommen: Die Hallen werden mit einem frischen Anstrich versehen und der Boden mit neuem Linoleum. Die Lüftungsanlage, die verbrauchte Luft absaugt und durch neue austauscht, wird grundlegend gereinigt. Allein dafür hätte das Zentrum komplett geschlossen werden, denn dies sei eine sehr staubige Angelegenheit, sagt Ellen Spora. Eine Frischzellenkur durchlaufen dann auch noch die sanitären Anlagen.

Info Draußen statt drinnen trainieren Das Sportangebot für die TSV-Mitglieder läuft auch während der Arbeiten weiter. Unter freiem Himmel wird es mehrere Angebote geben, die zur Zeit noch erarbeitet werden, informiert das Team. Es lohnt also ein gelegentlicher Blick auf die Internetseite www.tsv-hochdahl. de.

Lange schon waren die Arbeiten geplant, der Verein läuft daher keine Gefahr, in Handwerkernot zu geraten. Am 18. Juli werden schließlich auch noch die neuen Trainingsgeräte für das Studio geliefert, mit denen Erkraths größter Breitensportverein sich künftig als zeitgemäßes und frisches Sport- und Gesundheitszentrum präsentieren möchte. „Neben der reinen Gebäudesanierung werden wir auch noch unsere Internetseite erneuern und auf einen aktuellen Standard heben. Auch unsere Telefonanlage werden wir in diesem Zuge aus technischen Gründen austauschen“, berichtet Ellen Spora. Dass der Verein den rund eine Virtelmillion teuren Umbau nicht aus eigenen Mitteln stemmen kann, versteht sich. Ellen Spora und ihre Mitstreiter haben daher den Kampf mit den Formularen für eine Landesförderung aufgenommen und wurden für ihre Mühe mit 205.527 Euro aus dem Säckel des NRW-Förderprojekts „Moderne Sportstätten 2022“ belohnt. Ein Glücksfall, betonen die Aktiven, deren tägliche Arbeit durch Mitgliederbeiträge, Beiträge von Krankenkassen, Spenden und Fördergelder finanziert wird.