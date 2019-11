Erkrath : Hochdahler Rosenhof öffnet seine Türen

Erkrath Interessenten können sich durch die Seniorenwohnanlage an der Sedentaler Straße führen lassen.

(RP) Im Sommer 1978 sind die ersten Senioren in den damals neu errichteten Rosenhof Hochdahl an der Sedentaler Straße 25 eingezogen. Am Mittwoch, 13. November, öffnet die Seniorenwohnanlage wieder ihre Türen und heißt interessierte Besucher von 14 bis 17 Uhr willkommen.