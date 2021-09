Auch heiße Eisen werden angepackt : Bibelkursus in Heilig Geist geht im Oktober weiter

Bibelkursus-Leiter Pfarrer Ludwin Seiwert in der Kirche Heilig Geist in Sandheide. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das offene, stets gut besuchte Forum für Christen und Nichtchristen meldet sich – mit begrenzter Sitzplatzzahl – zurück. Es gelten die 3G-Regeln.

(hup) Zuletzt hatte sich der beim Publikum beliebte Kursus unter der Leitung von Pfarrer Ludwin Seiwert mit Vorträgen als Podcasts im Internet beholfen, um den Corona-Ausfall zumindest ansatzweise zu kompensieren. Besser das als nichts, aber die besondere Atmosphäre der Sitzungen ließ sich auf diese Weise natürlich nicht herstellen. Jetzt soll die Live-Tradition wieder aufgenommen werden: Nach einem Jahr Corona-Pause beginnt der Bibelkursus Hochdahl am Montag, 4. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche Heilig Geist (Sandheide) an der Brechtstraße wieder mit Präsenzveranstaltungen, kündigt Seiwert an. Es gelten dann die 3G-Regeln: Teilnehmen kann nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. „Die räumlichen Möglichkeiten sollen dabei aber nicht voll ausgenutzt werden“, erklärt Pfarrer Ludwin Seiwert, und ergänzt: „Eigentlich dürften alle Plätze besetzt werden. Aber der Bibelkursus achtet weiterhin auf Abstand unter den Teilnehmern und bietet dadurch mehr Sicherheit.“ Bei dieser Praxis gebe es zwar in der Kirche weniger Plätze, aber als Ausgleich finde der Bibelkurs zweimal statt, montags um 20 Uhr und zwei Tage später dann noch einmal mittwochs um 15 Uhr. In dem neuen Jahresprogramm mit monatlichen Veranstaltungen behandelt der Bibelkursus die Bergpredigt Jesu. Sie beginnt im Matthäus-Evangelium mit den „Seligpreisungen“. Der Text hat eine lange Vorgeschichte, wie ein Vergleich mit der kürzeren und anderen Formulierung im Lukas-Evangelium zeigt.