Erkrath : Erfrischende Plätze bei tropischer Hitze

ERKRATH Für Donnerstag sind Temperaturen von bis zu 41 Grad vorhergesagt. Doch unsere Autorin weiß, wo es sich noch aushalten lässt.

Ganz besonders zufrieden mit seinem Arbeitsplatz ist am voraussichtlich heißesten Tag des Jahres ganz sicher Murat Yildiz: Seine Aufgabe ist es, in der Waschanlage von „Willi’s Wasch- und Serviceteam“ die Autos vor der eigentlichen Fahrt durch die voll automatische Waschstraße mit dem Hochdruckreiniger und klarem Wasser vor zu reinigen.

Was? Die Stadtverwaltung bittet, beim Anzünden von Grablichtern auf den städtischen Friedhöfen besondere Vorsicht walten zu lassen und an trockenen Stellen gänzlich davon abzusehen.

Um einen Arbeitsplatz in der Kühlabteilung in den Supermärkten wie Rewe Stockhausen in Alt-Erkrath und Unterfeldhaus oder bei Edeka Windges am Hochdahler Markt beneidet sicher der eine oder andere Kunde dieser Tage die Mitarbeiter, die dort die Regale auffüllen und dazu öfter in die angrenzenden Kühlhäuser müssen. Wer sich Abkühlung verschaffen will, kann dort vielleicht ein paar Sonderrunden drehen. Zurzeit bieten einige Supermärkte auch die Möglichkeit, sich hinzusetzen und ein Glas gratis bereit gestelltes Wasser zu trinken.