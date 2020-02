Kultur in Erkrath : Helmut Stein leitet künftig den Jazzsommer

Kultur in Erkrath

Ist neuer künstlerischer Leiter des Jazzsommers in Erkrath: Helmut Stein. Foto: Guntram Walter

Erkrath Neuer künstlerischer Leiter folgt auf den 2019 verstorbenen Jacky Müller. Musikalische Ausrichtung wird um Blues erweitert.

(RP) Der Erkrather Jazzsommer ist inzwischen eine sommerliche Tradition, der Gäste weit über die Stadtgrenzen hinaus anzieht. Seit mehr als 20 Jahren pilgern Jazz-Freunde an den ersten drei Augustwochenenden nach Erkrath in den Lokschuppen Hochdahl, heißt es von der Abteilung Kultur der Stadt Erkrath. Die künstlerische Leitung lag in dieser Zeit bei Mitbegründer Jacky Müller, der die Bands auswählte.